Martin Weill et le Grand Complot

Pour ce 5ème numéro, Martin Weill nous plonge dans l'univers des complotistes.Attentats du 11 septembre, conquête spatiale, pour eux, le monde qui nous entoure ne serait que mensonges et manipulations. Entre fake news et intox, leurs théories complotistes se propagent à toute vitesse sur les réseaux sociaux. A tel point qu'aujourd'hui 8 Français sur 10 déclarent croire à au moins 1 théorie du complot.Des États Unis à l'Afrique du Sud, Martin Weill et ses équipes ont essayé de comprendre comment ces théories naissent, se nourrissent et se répandent. Un voyage passionnant et inquiétant dans la galaxie complotiste. LA TUERIE DE SANDY HOOK Vous découvrirez comment les complotistes se sont emparés de l'une des pires tueries des Etats-Unis. Dans le Connecticut, en 2012, un ancien élève de l'école primaire de Sandy Hook tue 26 personnes dont 20 enfants. Avant même les funérailles, les conspirationnistes affirment que tout est faux. Il s'agirait d'un vaste complot orchestré par le gouvernement et les lobbys anti-armes. Nous avons retrouvé les parents des victimes, accusés d'être des acteurs payés par le gouvernement. Ils racontent les menaces, le harcèlement et même l'obligation de fuir et de vivre cachés pour certains. Nous avons aussi rencontré ceux qui depuis des années nourrissent cette théorie, notamment Alex Jones, le complotiste le plus influent des États Unis. LA TERRE EST PLATEDans la galaxie complotiste, une communauté est particulièrement à la mode en ce moment. On les appelle les "Platistes" : ils sont persuadés que la Terre est plate. Tout ce qu'on nous a appris à l'école serait une contre-vérité, voire le complot ultime. La théorie peut sembler dingue et pourtant, en France 18% des 18-24 ans jugent cette théorie plausible. Martin Weill est allé aux Etats-Unis, à la rencontre des "Platistes" qui, là-bas, seraient déjà plus de 12 millions. Conférences, levées de fonds, expériences, vous verrez comment ils s'organisent pour répandre leur message et tenter de prouver qu'ils ont raison. UN GENOCIDE BLANC EN AFRIQUE DU SUDOn vous emmènera aussi en Afrique du Sud rencontrer les Suidlanders. Ces survivalistes blancs sont persuadés que la communauté noire et le gouvernement préparent un génocide contre eux. Ils revendiquent des dizaines de milliers de membres dans tout le pays et s'organisent pour être prêts en cas de guerre civile. Martin Weill les a suivis pendant l'un de leurs exercices d'évacuation pour comprendre les motivations et les craintes de ces complotistes sud-africains.