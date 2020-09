Martin Weill - Que fait la police ? Enquête sur la crise chez les policiers

Martin Weill est de retour pour un prime inédit. Pour cette première émission de la saison, Martin Weill s’intéresse au malaise grandissant entre les policiers et une partie de la population. Considérés comme des héros après les attentats de 2015, les policiers sont aujourd’hui rattrapés par une multitude d’accusations de violences et de racisme. Martin Weill et ses équipes sont allés à leur rencontre, pour comprendre les origines de la crise qui secoue aujourd’hui les forces de l’ordre. Dans une école de Police, pour savoir ce qui les motive à enfiler l’uniforme. En intervention à Roubaix, ou encore à Grenoble, pour découvrir leurs méthodes de travail, et savoir ce qu’ils pensent de leurs collègues mis en cause. Dans les quartiers sensibles, où leurs interventions suscitent la colère des jeunes et la défiance d’une partie de la population.