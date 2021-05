Martin Weill – Télé-réalité : La nouvelle influence

Il y a 20 ans, la télé-réalité déboulait en France et devenait un phénomène de société. Aujourd’hui, elle est toujours là, mais elle a bien changé. Les candidats sont devenus des professionnels de la profession et des influenceurs millionnaires incontournables pour les marques. Comment en est-on arrivé là, quels sont les dessous du business et que veut dire ce phénomène ? Avec les meilleurs experts, Martin Weill décrypte ce monde à part et ses coulisses.