"On ne cherche pas à suivre un schéma imposé par la société" : les sorcières modernes rêvent de liberté

Sarah Al est une "sorcière moderne", comme elle se définit elle-même. Sur Tik Tok, la jeune femme compte plus d'un million d'abonnés. Loin des clichés de la sorcière sur son balai, elle revendique la liberté de choisir son mode de vie. "On ne cherche pas à suivre un schéma qui nous est imposé par la société", explique-t-elle à Martin Weill. "Je veux m'épanouir spritituellement, je ne cherche pas du tout la quête de l'argent, je veux vivre dans la nature avec mes animaux et mes plantes", ajoute-t-elle encore.