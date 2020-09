Polémique autour du plaquage ventral et de la clé d’étranglement : "Dehors, c’est pas des Bisounours", se justifient les policiers

Face aux nombreuses polémiques rapportées sur les réseaux sociaux et dans la presse, la "clé d'étranglement" ne sera plus enseigné aux aspirants policiers. La technique dite du "plaquage ventral" est en revanche toujours d'actualité, alors même qu'elle est mise en cause dans la mort de Cédric Chouviat, étouffé pendant son interpellation. Martin Weill a pu échanger avec des policiers en service sur la question. Pour eux, qui ne comprennent pas la polémique autour de ces pratiques "dehors, c'est pas des Bisounours".