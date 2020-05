Au Texas, des "stages de pauvreté" pour apprendre la réalité aux plus aisés

Aux Etats-Unis, le fossé entre les plus aisés et les plus précaires continue de se creuser. Pour réconcilier ces deux Amériques qui ne se parlent presque jamais, une mission évangéliste du Texas organise des "stages de pauvreté" à destination des jeunes les plus aisés. L'objectif : les plonger, deux jours durant, dans le quotidien des sans-abris.