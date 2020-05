Vivre en communauté, cultiver ses terres : et si la vie "marginale" était l'avenir ?

Depuis toujours, des hommes et des femmes ont choisi de vivre ensemble, en communauté, loin de la société telle qu'on l'entend. De plus en plus aux Etats-Unis, ce mode de vie alternatif gagne du terrain. Vivre en communauté, s'occuper de ses propres récoltes, avoir ses propres bêtes d'élevage. Cultiver l'autosuffisance, l'école à la maison, le savoir-faire manuel : et si c'était ça, le mode de vie du futur ? A l'heure du Covid-19, cette vie qu'on croyait marginale devient de plus en plus possible. Martin Weill a fait la connaissance d'une de ces communautés, à Twin Oaks, aux Etats-Unis.