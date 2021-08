Marvel Stories

X-Men, Spider-Man, Iron Man, Batman, Superman, Captain America, Avengers, Wolverine... Depuis 2000, les super-héros se sont échappés pour de bon de leurs comic books d’origine pour envahir Hollywood et notre univers culturel. Aujourd’hui, ils sont partout.Ils reviennent pourtant de loin : à la fin des années 90, ils manquent de disparaître à tout jamais, emportés par le naufrage financier de Marvel, éditeur majeur du genre aux États-Unis. Déclarée en banqueroute fin 1996, comment Marvel s'est-elle miraculeusement relevée pour devenir, quinze ans plus tard, un puissant studio de cinéma racheté à prix d’or par Disney ? Qui sont les deux hommes qui, dans l’ombre, ont orchestré l’incroyable mutation de Marvel et bouleversé toute l’industrie du divertissement ?De New York à Los Angeles, ce documentaire plonge dans les coulisses d’une renaissance fracassante aux enjeux industriels titanesques. Une épopée financière et culturelle, mais aussi une aventure humaine hors norme...