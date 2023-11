Maxime Gasteuil : retour aux sources

Divertissement

Dans son nouveau one man show, Maxime Gasteuil évoque avec humour et sans détour la trentaine, les relations avec la famille et ses parents. Depuis son premier spectacle dans lequel il s’énervait contre le manque de bon sens de notre époque, Maxime Gasteuil a tout essayé pour se calmer : le yoga, les dîners entre potes, voyager jusqu’à Tulum… Mais c’est en quittant Paris et en retournant chez ses parents, à St-Emilion, qu’il a enfin compris pourquoi… il ne se calmera jamais.