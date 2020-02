Blindtest des synonymes avec Pascal Obispo : saurez-vous retrouver la chanson d'origine ?

En savoir plus sur Pascal Obispo

McFly et Carlito ont invité Pascal Obispo pour une sorte de blind-test musical parodique. Vous connaissez le concept: ils tirent une chanson au hasard et et la chante sans utiliser aucun mot présent dans la dite chanson, uniquement des synonymes. Exemple : la célèbre chanson de Claude François, "Le lundi au soleil" devient "Le premier jour de la semaine dans des conditions météorologiques agréables". Simple, non ? En bonus, ils rejoueront le clip des chansons trouvées.