Exclu - Mcfly et Carlito : découvrez ce qui les attend ce soir face à Pef et Maurice Barthelemy

Mcfly et Carlito ont enfilé leurs plus beaux chaussons licornes pour accueillir Pef et Maurice Barthelemy pour une soirée pyjama un peu spéciale. Oseront-ils vraiment leur dire toute la vérité rien que la vérité ?