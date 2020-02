La soirée pyjama "ACTION OU VERITE" avec PEF et Maurice Barthelemy

Qui n’a jamais joué à Action ou Vérité quand il était enfant ? McFly et Carlito s’inspirent du célèbre jeu en invitant les ex-Robin des Bois, Pef et Maurice Barthélemy pour leur soirée pyjama dans le dortoir des Youtubeurs. Ils ont tous mis leurs plus beaux chaussons licornes pour l’occasion.