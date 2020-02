L'émission de Mcfly & Carlito - Partie 1 avec Pascal Obispo, Michaël Youn, Pef et Maurice Barthelemy

En savoir plus sur Pascal Obispo

McFly - David Coscas - & Carlito - Raphaël Carlier - se rencontrent au lycée où ils se trouvent rapidement de nombreux points communs dont un sens de l’humour très décalé. Depuis, ils n’ont cessé leur collaboration à travers différents formats dont internet avec leur chaîne YouTube qui comptabilise plus de 5 millions d’abonnés et sur laquelle leurs vidéos sont vues jusqu'à 20 millions de fois pour les plus populaires ! Pour la première fois, les deux Youtubeurs McFly & Carlito débarquent sur TMC pour un prime inédit ! Durant l'émission, ils feront participer leurs invités de marque à des jeux tous plus absurdes les uns que les autres emmenant ces personnalités dans leur univers, avec le ton qui a fait leur succès et leur originalité sur Internet. Au programme : des parodies musicales avec Pascal Obispo, des concours d’anecdotes avec Dany Boon et Philippe Katerine ou le jeu bien connu de leurs abonnés : « On appel des gens au hasard » avec Michaël Youn. Avec la présence exceptionnelle de Dany Boon, Philippe Katerine, Michaël Youn, Pascal Obispo, Camille Lellouche, Simon Astier, Natoo, Baptiste Lecaplain, Flober, Pierre-François Martin-Laval et Maurice Barthélemy.