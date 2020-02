On appelle des gens au hasard avec Michaël Youn

En savoir plus sur Djibril Cissé

McFly et Carlito importent leur séquence "On appelle des gens au hasard dans nos tels" à la télé ! Au côté de Michaël Youn, ils vont devoir répondre à des questions de culture générale. Particularité du jeu: si l’un d’entre eux ne répond pas correctement à une question, il devra appeler une personne au hasard dans son répertoire. Sauf que dans leurs contacts, il y a la famille et les amis - forcément - mais aussi des collègues, ou même des gens à qui on ne parle plus. Et qu'on n'a pas forcément envie d'appeler, du coup.