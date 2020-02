Questions pour un Daron avec Camille Lellouche et Simon Astier

À la façon du cultissime Questions pour un Champion, les Youtubeurs McFly et Carlito affronteront Camille Lellouche et Simon Astier face à un jury d’enfants de choc : Garance, Anouk et Louis. Leur mission ? Expliquer le plus simplement et fidèlement possible à des enfants des concepts comme... la mort, ou les bébés. Avec des mots interdits à prononcer, histoire de rendre les choses beaucoup moins faciles.