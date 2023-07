Meurtres au Paradis - S01 E06 - Dernière Plongée

Richard est terrassé par une fièvre tropicale et Camille est en déplacement à Paris. Dwayne et Fidel, leurs deux adjoints, vont devoir résoudre eux-mêmes le meurtre d’un plongeur. Ils vont également devoir supporter l’agent britannique Angela Young, en vacances, qui va se révéler encore plus agaçante que Richard…