Qui a tué Michael Jackson ?

Un documentaire réalisé par Gilles Ganzmann Une enquête choc qui dévoile les vraies raisons de la mort de Michael Jackson. Il y a 10 ans, Michael Jackson disparaissait à tout juste 50 ans. La plus grande pop-star de tous les temps s'apprêtait à remonter sur scène dans un show à sa mesure : gigantesque et planétaire. La nouvelle de sa mort a stupéfait le monde entier et laissé des millions de fans incrédules : Pourquoi et comment est-il mort ?Ce documentaire inédit dévoilera les vraies raisons de sa mort grâce à une enquête minutieuse. Minute par minute, découvrez les dernières 24 heures de la star et l'incroyable enchaînement qui a conduit à sa mort. Officiellement, Michael Jackson est décédé d'une overdose de médicaments. Mais pourquoi prenait-il autant de médicaments et de toutes sortes jusqu'à en mourir ? Qui sont les vrais responsables de sa mort ?Avec des images rares de l'intimité de Michaël Jackson et grâce au témoignage exceptionnel de sa famille, ses frères, sa sœur et même la dernière interview de son père, Joe Jackson, ce documentaire dévoile les secrets et les blessures intimes qui ont marqué à vie Michael Jackson et ont fini par le conduire à la mort.