Michael Jackson : les doses hallucinantes de médicaments administrées par son médecin le jour de sa mort

Le 25 juin 2009, tout au long de la nuit, Michael Jackson va appeler son médecin, le Dr Murray pour qu’il l’aide à trouver le sommeil. Le chanteur est épuisé par les répétitions de son dernier spectacle, « This is it », mais ne parvient pas à s’endormir. Le Dr. Murray va venir le voir à plusieurs reprises au cours de la nuit, pour lui administrer dose sur dose de sédatifs qui s’avéreront sans aucun effet, jusqu’à la prise de Propofol qui fera cesser de battre le cœur de Michael Jackson.