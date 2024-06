Divertissement • Musique

Tout au long de sa carrière, Mika a créé un monde de romance au milieu de la joie et de l’espièglerie d’une pop alternative technicolorée. C’est un artiste dont le nom à légitimement trouvé sa place aux côtés d’artistes légendaires comme Elton John ou Freddie Mercury. Mika a démarré son ère de superstar avec son 1er album « Life in cartoon motion » en 2007, classé album le plus vendu de l’année en France, un des albums pop les plus réussis (+ de 5 millions de ventes). L’album comprenait de nouveaux singles emblématiques comme « Relax take it easy », « Grace Kelly » ou « Happy Ending » par exemple. Un début phénoménal pour MIKA qui reflète son impact sur l’évolution de la musique pop, portant de nouveaux thèmes comme l’anxiété des adolescents, l’homosexualité, la discrimination et bien plus encore… Mika a achevé le 25 mars dernier, son "Apocalypse Calypso Tour" dans un Accor Arena sold out avec un show coloré et explosif comme lui seul en a le secret.