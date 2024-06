Mika à l’Accor Arena : le concert évènement

Mika a achevé le 25 mars 2024 son "Apocalypse calypso tour » dans un Accor Arena sold out, après 16 dates complètes à travers les Zéniths de l’hexagone et avec quelques records de fréquentation saisonniers comme le 1er mars à l’Arkéa de Bordeaux avec plus de 11 000 personnes. Un show coloré et explosif comme seul MIKA en a le secret qui met à l’honneur ses principaux tubes internationaux et français dont « C’est la vie » et « Jane Birkin » extraits de « Que ta tête fleurisse toujours », paru en décembre dernier. Après la France le show a voyagé à travers l’Europe (Angleterre, Allemagne, Espagne, Belgique, Suisse, Pays Bas...). Et la tournée de MIKA continue également tout l’été à travers les festivals. Il a notamment ouvert la grande scène du Printemps de Bourges fin avril et enchaînera notamment à Solidays le 29 juin prochain jusqu’à Festival RTL2 Essonne en Scène le 30 aout. MIKA, la sensation pop de renommée internationale, captive le public avec son énergie contagieuse, ses performances dynamiques et sa voix émouvante. Tout au long de sa carrière MIKA a créé un monde de romance au milieu de la joie et de l’espièglerie d’une pop alternative technicolorée. C’est un artiste dont le nom à légitimement trouvé sa place aux côtés d’artistes légendaires comme Elton John ou Freddie Mercury. Mika a démarré son ère de superstar avec son 1er album « Life in cartoon motion » en 2007, classé album le plus vendu de l’année en France, un des albums pop les plus réussis (+ de 5 millions de ventes). L’album comprenait de nouveaux singles emblématiques comme « Relax take it easy », « Grace Kelly » ou « Happy Ending » par exemple. Un début phénoménal pour MIKA qui reflète son impact sur l’évolution de la musique pop, portant de nouveaux thèmes comme l’anxiété des adolescents, l’homosexualité, la discrimination et bien plus encore… Après « The Boy who knew too much » (2009) et le hit « Elle me dit », son 3e album « The Origin of Love » est arrivé en 2012 et a notamment donné naissance à « Celebrate » (feat. Pharrell Williams) et le hit américain « Popular Song » connu en duo avec la superstar de la pop Ariana Grande. Au-delà de sa participation à « The Voice France » il a lancé sa propre émission de musique en Italie « Stasera Casa MIKA » remportant la rose d’or 2017 du divertissement. Il a poursuivi sa séquence créative avec "No Place in heaven" (2015) et "My Name is Michael Holbrook" (2019) avant un nouveau spectacle époustouflant à Coachella en 2022 et l’honneur d’être l’hôte international du concours Eurovision de la chanson la même année. En cours de route il a été nommé et a remporté des prix aux Grammys, aux Brits, aux Ivor Novellos, aux NRJ Music Awards, à MTV’s Europe, Asie et Australie entre autres…. Il a vendu plus de 15 millions d’albums dans le monde et a reçu des disques d’or ou platine ou diamant dans 32 pays différents. Avec des milliards de streams sur les plateformes, MIKA continue d’inspirer le public du monde entier laissant une marque indélébile sur la culture pop. Cette année MIKA est aussi revenu comme co-star du programme britannique « The Piano » (Channel 4) aux cotés de LangLang. Et continue l’exploitation de son sixième album « Que ta tête fleurisse toujours » qui a fait ses débuts au sommet des charts.