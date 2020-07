Miss Marple - Jeux de glaces

A Stonygates, Carrie Louise et son troisième mari ont fondé un institut de réhabilitation pour criminels dans le parc de leur résidence. Mildred, la fille qu'elle a eue de son premier mari, et Gina, qu'elle a adoptée, vivent avec eux. Sont de passage chez eux, Christian, le fils de son premier mari, Johnny, son second mari et le fils de ce dernier, Stephen. Carrie Louise est aimée et admirée de tous mais un danger rôde autour d'elle. Son bureau a été incendié, quelqu'un a mis de l'arsenic dans le tonique qu'elle boit tous les jours et Christian est assassiné sous son toit...