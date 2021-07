Miss Marple - Meurtre annoncé

Les habitants de Little Paddocks, une petite résidence, ont la surprise de découvrir une étrange annonce dans la gazette locale. Le texte de source anonyme annonce "Un meurtre sera commis le vendredi 5 octobre à 19 heures au Little Paddocks. Les amis seront les bienvenus." Bien que croyant à une plaisanterie, les villageois ne manquent pas de passer tout près du cottage au jour et à l'heure prévus...