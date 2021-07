Miss Marple - Mon petit doigt m'a dit

Tommy et Tuppence Beresford rendent visite à leur tante, Ada, dans une maison de retraite. Peu de temps après, la vieille dame meurt en laissant une lettre énigmatique ainsi qu'un tableau. D'après cette lettre, un meurtrier serait en liberté. Madame Lancaster, une autre résidente, serait en danger et la clef de l'énigme se trouverait dans le tableau. Or, madame?Lancaster disparaît le jour de la mort d'Ada. En l'absence de son mari, Tuppence se?lance à sa recherche, avec l'aide de Miss Marple...