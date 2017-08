Miss Marple - Pourquoi pas Evans?  

Lors d'une balade, Bobby découvre dans la falaise un homme en train de mourir. Ses dernières paroles sont «Pourquoi ne pas avoir demandé à Evans ?». Aidé de son amie Frankie et de Miss Marple, il va enquêter. C'est alors qu'une voiture essaie de les renverser. De plus en plus intrigués, ils se retrouvent tous les trois au château de Lady Savage qui a perdu son mari six mois auparavant. Un certain Evans s'y trouve, ainsi que d'autres personnages, tous plus étranges les uns que les autres, notamment un pianiste, un psychiatre et Tom, le fils de Lady Savage qui semble fasciné par les serpents...