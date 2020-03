Mom - S03 E14 - Tache mortelle

Steve dit à Bonnie que son grain de beauté sur la fesse droite est plus gros qu'avant et qu'elle ferait mieux d'aller voir un médecin. Devant son refus, il en parle à Christy qui, à son tour, essaie de la convaincre de consulter. Après plusieurs hésitations, Bonnie décide enfin d'aller chez le médecin. Celui-ci lui retire son grain de beauté et le fait analyser. En attendant les résultats, Bonnie est persuadée d'avoir un cancer et elle pense que sa vie touche à sa fin. Elle est alors insupportable avec son entourage qui le lui rend bien...