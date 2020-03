Mom - S03 E15 - Changement séduisant

Roscoe raconte à Bonnie et Christy que son père se dispute beaucoup avec Candice, alors que le mariage approche. Bonnie et les filles du groupe de parole essaient de faire admettre à Christy qu'elle a encore des sentiments pour son ex-mari. Celle-ci s'en défend farouchement mais finit par le reconnaître. Baxter débarque chez Christy en pleine nuit pour lui demander de retenter le coup. Christy comprend enfin qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre et le renvoie chez lui...