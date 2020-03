Mom - S03 E16 - Mauvais numéro

La situation financière de Christy et Bonnie est très critique. Christy vient d'apprendre qu'elle ne touchera pas de salaire pendant six semaines et les factures s'accumulent. Jill lui propose alors de l'embaucher comme assistante et Christy découvre qu'elle couche avec une mystérieuse célébrité...