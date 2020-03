Mom - S03 E18 - Passif intolérable

Travis, le petit ami de Jodi qui se droguait quand elle est morte, participe à une réunion. Folle de rage contre lui, Christy le pousse à partir. Marjorie et Bonnie tentent de la convaincre que c'est son addiction qui a tué Jodi, pas Travis. De son côté, Adam ne comprend pas pourquoi Bonnie a besoin d'aller à ses réunions aussi souvent. Cette dernière lui montre alors une vidéo du mariage de Christy et Baxter, au cours duquel elle s'est illustrée, complètement saoule et droguée...