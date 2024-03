Étranger • Policier

Adrian Monk est un ancien policier devenu maintenant détective et consultant pour le Département de Police de San Francisco. Il souffre de troubles obsessionnels compulsifs et de diverses phobies, comprenant notamment la peur des microbes, de l'altitude, des serpents, du dentiste, de la foule, du lait, des abeilles, etc. Son épouse Trudy a été assassinée en 1997 et sa mort reste pour lui un véritable mystère jusqu'aux derniers épisodes.