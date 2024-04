Monk - S02 E06 - Monk va au théâtre

Gail, la sœur de Sharona, a été choisie pour jouer dans une pièce de théâtre très plébiscitée. Sharona et Monk viennent, un soir, applaudir l'actrice. Durant une scène, Gail utilise un faux couteau pour "assassiner" un autre acteur. Mais celui-ci s'écroule aussitôt et meurt, poignardé en pleine poitrine. Gail est aussitôt arrêtée et inculpée de meurtre. Sharona et Monk décident de mener leur propre enquête...