Monk - S02 E11 - Monk et les trois tartes

En jouant à une tombola, une femme âgée gagne une tarte aux cerises. Mais avant de rentrer chez elle avec son prix, un homme s'approche et lui demande de lui donner son gâteau. Elle refuse. L'inconnu l'assassine et emporte son corps dans sa voiture. Le capitaine Stottlemeyer et le lieutenant Disher sont persuadés que le meurtrier voulait, en fait, voler la voiture de la victime. Mais Monk n'en est pas aussi certain qu'eux.