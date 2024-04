Monk - S03 E04 - Monk est renvoyé

Stottlemeyer enquête sur une fabrique de perruques incendiées et un cadavre sans tête, harcelé par le chef de la police Brooks, avide de résultats, et par sa femme Karen, qui tourne un documentaire au commissariat. Brooks, excédé par Monk, le renvoie de la police et lui retire sa licence de détective alors qu'il a quasiment identifié la victime et trouvé l'assassin.