Monk - S03 E10 - Monk cherche une remplaçante

Sharona s'est remariée avec son ex-mari et Monk n'a plus d'assistante. Il décide, finalement, de chercher une remplaçante à la jeune femme. Lorsque Natalie Teeger, veuve trentenaire et mère d'une fille de onze ans, se présente chez lui, il pense qu'elle vient postuler pour l'emploi. Mais elle est, en fait, envoyée par le capitaine Stottlemeyer pour lui demander de l'aide. Deux hommes sont, en effet, entrés par effraction dans son appartement la semaine précédente et la victime s'est défendue en frappant l'un des deux inconnus avec des ciseaux.