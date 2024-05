Monk - S03 E11 - Monk et le mort vivant

Lorsque John Ricca, auteur d'une biographie controversée et défavorable d'un spécialiste en arts martiaux, Sonny Chow, appelé "le cobra", est retrouvé mort chez lui, tout porte à croire que Chow est le meurtrier. Malheureusement pour le capitaine Stottlemeyer, son principal suspect est décédé six ans plus tôt. Monk, aidé de Natalie, mène l'enquête.