Monk - S03 E16 - Monk se pique au jeu

Stottlemeyer, visiblement saoul, appelle Monk en pleine nuit pour lui annoncer une grande nouvelle : il est à Las Vegas et il a résolu une affaire de meurtre. Monk part dès le lendemain pour la ville du jeu. Arrivé sur place, il retrouve plusieurs inspecteurs de la division, lesquels sont là pour enterrer la vie de garçon d'un collègue. Evidemment personne n'avait cru bon de prévenir l'ancien policier. Mais il y a plus grave : depuis qu'il a dessaoulé, Stottlemeyer ne se souvient plus de la clé de l'énigme qu'il prétendait avoir résolu.