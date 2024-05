Monk - S04 E03 - Monk est enrhubé

Lorsqu'un livreur de pizzas lui rend accidentellement un billet de cinquante dollars pour monnaie, Natalie se lance aussitôt à sa poursuite pour lui rendre son argent. Elle découvre alors avec effroi que celui-ci vient d'être assassiné. Mais est-ce bien le cas ? En effet, la photo de la victime ne ressemble en aucun cas au livreur de pizzas. Alors que Stottlemeyer et Disher concentrent leurs efforts sur le meurtre d'un juge et que Monk a la grippe, Natalie ne sait plus vers qui se tourner pour enquêter sur la mort du livreur.