Monk - S04 E05 - Monk ne marche pas droit

Comme tous les ans, Monk et Trudy se rendent dans l'auberge où ils ont passé leur lune de miel. Alors qu'ils se remémorent leurs beaux souvenirs, un inconnu s'installe à leur table et se présente comme Larry Zwibell. Celui-ci les invite à se joindre à d'autres invités pour une partie de poker. Indisposé après avoir seulement bu un verre de vin, Monk quitte la pièce et va se coucher. Le lendemain, Zwibell n'est plus là et personne ne semble se souvenir de sa présence.