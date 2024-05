Monk - S04 E10 - Monk fait la mode

Monk est catastrophé : sa contrôleuse de chemises attitrée n'est pas en forme et laisse passer des modèles de chemises avec des défauts ! Adrian n'en possède donc plus que cinq exemplaires dans sa garde-robe ! Il décide alors de lui rendre visite à l'usine où elle travaille. Celle-ci lui avoue qu'elle est anéantie par une terrible nouvelle : son fils, Pablo, est accusé du meurtre d'un mannequin et il vient d'être condamné à la peine capitale. Effrayé à l'idée de ne plus avoir de modèle de sa chemise préférée, Monk accepte d'enquêter.