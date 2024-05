Monk - S04 E13 - Monk dans la course

Alors qu'ils n'ont pas mené d'enquête depuis trois semaines, Monk et Natalie n'ont plus du tout d'argent. Ils décident donc de partir à la recherche du célèbre diamant d'Alexandre, un joyau d'une valeur inestimable qui vient d'être volé. En effet, la récompense s'élève à un million de dollars. Malheureusement, ils sont en concurrence avec de nombreux autres détectives dont un ancien investigateur de Scotland Yard, un chasseur de primes et un détective privé.