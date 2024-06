Monk - S05 E09 - Monk prend la route

Monk, averti par Stottlemeyer, se rend au commissariat central pour retrouver son père, Jack, qu'il n'a pas revu depuis trente-huit ans. Celui-ci a été arrêté pour avoir grillé un feu et a fait demander son fils pour l'aider à sortir de cellule. Les retrouvailles sont tièdes des deux côtés, Monk parce qu'il n'a pas pardonné à son père d'avoir abandonné sa famille, et Jack parce qu'il doit effectuer plein de livraisons en camion et qu'il est déjà très en retard. Finalement, poussé par Stottlemeyer, Monk part avec son père sur la route…