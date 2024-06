Monk - S06 E13 - Monk et le tueur de Julie

Monk et Natalie sont appelés sur les lieux d'un meurtre. La victime est une jeune femme, Julie Teeger. Une fois sur place, ils apprennent qu'une deuxième Julie Teeger a trouvé la mort à un autre endroit de la ville. Natalie et Monk pensent que le tueur ne vise que les Julie Teeger, et Natalie a très peur pour sa fille...