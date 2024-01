Reportages • Culture

Le 2 novembre 2011, les Français découvrent « Intouchables » qui deviendra un des plus grands succès de l’histoire du cinéma et un phénomène de société. Le public s’attache à cette incroyable histoire vraie inspirée de l’amitié improbable entre un homme d’affaires tétraplégique et un gamin de banlieue. Depuis, comédie après comédie, les réalisateurs autodidactes Eric Toledano et Olivier Nakache tracent le chemin d’un cinéma populaire et exigeant qui traite de sujets sociétaux graves, difficiles et tabous : handicap, sans-papiers, religions, quartiers difficiles, chômeurs, autisme… A travers la filmographie des deux réalisateurs, le doc Nakache et Toledano : le cinéma hors normes raconte « les histoires vraies » qui les ont inspirées mais aussi l'impact de leurs films dans la vie et le quotidien des Français