Natascha Kampusch, la confession évènement : retour sur 8 ans en enfer, le mardi 7 mars à 21h25 sur TMC

Le 2 mars 1998, la jeune Natascha Kampusch âgée de 10 ans est kidnappée sur le chemin de l’école. Pendant des années, tout le monde la croit morte, jusqu'à ce qu'elle s'évade du cachot de son ravisseur Wolfgang Priklopil, huit ans plus tard. 3 096 jours en enfer, c'est précisément le temps qu’a passé Natascha Kampusch sous les violences, les sévices et l'emprise psychologique de celui qui l'a kidnappée. Quel était son quotidien ? Quels sévices a-t-elle subi ? Quelles sont les zones d’ombre qui entourent encore cette affaire ? Dans ce documentaire événement, Natascha Kampusch elle-même revient en détail sur son histoire sordide et le cauchemar que les médias lui ont fait vivre après son évasion.