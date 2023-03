« Il se comportait comme s’il attendait quelqu’un » : Natascha Kampusch décrit le jour de son enlèvement

A la veille de son enlèvement, une dispute éclate entre Natascha Kampusch et sa mère. Le lendemain, la fillette âgée de 10 ans est toujours rancunière et ne veut pas que sa mère l’accompagne à l’école. Sur le chemin, un homme qui se tient près d’une camionnette blanche lui paraît suspect. Cherchant à vaincre sa peur, Natascha met sa vigilance de côté et continue sa route sans changer de trottoir. Sa mère ne la reverra plus pendant huit ans.