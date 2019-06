NEWS - Vendredi 14/12/18 - 13:25

Elle est l’une des artistes les plus en vogue de sa génération. Christine and the Queens est de retour sur scène pour un concert événement retransmis en direct à la télévision mercredi 19 décembre prochain à 21 heures. Découvrez les détails de l’événement musical à ne pas louper sur TMC.