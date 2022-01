Divertissements ・ Nikos en vrai : à l'ombre des lumières, mercredi 9 février à 21h15 sur TMC

ALORS QU’IL FÊTE CETTE ANNEE SES 20 ANS A TF1, Nikos Aliagas a accepté de nous livrer pour la première fois son histoire : depuis l’arrivée de ses parents immigrés grecs en France, son enfance, ses débuts à la télévision, ses succès, les doutes qui l’ont parfois traversé, les choix qu’il a dû faire mais aussi son rapport viscéral à la terre de ses ancêtres, cette double culture franco-grecque qui l’a façonné et dont il est fier et sa passion pour la photographie. Mais ce n’est pas seul que Nikos va nous ouvrir les portes de sa vie… Des témoins de prestige vont aussi nous raconter leur Nikos : Jenifer, Patrick Fiori, Zazie, Florent Pagny, Jean Paul Gaultier, Arthur, Christine Bravo, Jean-Paul Rouve, Thomas Sotto, Stéphane Bern, Soprano, Mika, Marc Lavoine… mais aussi sa famille, sa mère, sa sœur, sa femme, et ses amis, ceux de la première heure qui font toujours bloc autour de lui, comme ceux qu’il s’est fait au fil des ans à la faveur de ses rencontres.