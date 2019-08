Avec le débit qu’on lui connait, l’humoriste trentenaire traque les absurdités de l’époque à travers l’épopée de son quotidien : rapport hommes-femmes, femmes entre elles, va-et-vient entre l’image de soi fantasmé et rappel à la réalité…En parlant d’elle et d’une génération qu’elle dépeint à la perfection, on rit de la girl next door mais surtout de soi.