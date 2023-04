Nora Hamzawi, nouveau spectacle depuis le Casino de Paris

Privée de scène, comme beaucoup d’artistes, la volubile Nora Hamzawi a dû imaginer un spectacle inédit pour la radio « Public Imaginaire » et créer un spectacle de marionnettes en ligne afin d’expliquer la crise sanitaire aux enfants « Guignol et le voleur de masque ». Enfin de retour sur scène, TMC a le plaisir d’offrir à ses téléspectateurs son spectacle, nommé aux Molières, depuis la salle mythique du Casino de Paris ! Pendant plus d’une heure, l’humoriste qui aime explorer nos contradictions, épingle l'époque et exacerbe, avec la même lucidité qu'elle s'inflige à elle-même, les interrogations d'une jeune femme surprise d'être déjà trentenaire. Bonne copine par excellence, elle évoque tous les sujets avec une vraie liberté de ton : la maternité, les crises dans le couple ou encore l’épanouissement social et sexuel... Elle dissèque ses névroses avec autodérision et amusement pour finalement mieux nous aider à accepter les nôtres. Sur scène, elle se laisse aller à des digressions, démultiplie sa narration jusqu’à mettre en abyme l’exercice du stand up et créer un rapport privilégié avec le public. Un spectacle décapant à ne surtout pas manquer !