Reconstruire Notre-Dame : le chantier du siècle

Il y a un an, l’incendie de Notre-Dame de Paris provoquait une vague d’émotion à travers la France. Emotion parmi les religieux, les chrétiens mais pas seulement. Pour certains, au-delà d’un lieu de culte, c’est une partie du patrimoine français qui partait en fumée. Pour comprendre pourquoi, sans faire de victimes, cet incendie a tant choqué les Français, pendant un an, nous avons suivi ceux qui ont été les plus profondément touchés : ceux qui à l’intérieur de la cathédrale, se sont mis en tête de tout reconstruire, et ceux qui vivaient pour Notre-Dame et qui se retrouvent aujourd’hui à l’extérieur, exclus de leur propre monde. Grâce à eux et avec des accès exceptionnels, nous avons pu suivre, de l’intérieur, la sécurisation puis le début du chantier de Notre-Dame.