NTM Authentiques : Un an avec Le Suprême

Groupe phare du RAP français, Suprême NTM a fait du duo Kool Shen / Joey Starr, un véritable phénomène de société, dépassant largement le cadre purement musical. Plusieurs mois consécutifs, une équipe de tournage a suivi NTM partout, caméra en main : tournée, backstages, hôtels, studios, répétitions, interviews... Dans une interview croisée, Kool Shen et Joey Starr abordent des sujets sensibles comme leur travail et la passion, leur statut de personnage public, les médias, les Guignols, la vie privée, leurs rapports parfois conflictuels, leurs motivations, l'avenir du groupe...Les NTM comme vous les avez rarement vus : souvent drôles, parfois graves, toujours lucides et sincères. En un mot : "Authentiques".